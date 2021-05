Stylist ziet met outfit voor Hooverphonic droom in vervulling gaan: “Eurovisiesongfestival is de Super Bowl van Europa”

Net zo belangrijk als het nummer op het Eurovisiesongfestival: de podiumoutfit. Daarvoor kon Hooverphonic rekenen op Tom Eerebout. De West-Vlaming mag zich al enkele jaren een van de vaste stylisten noemen van Lady Gaga, maar zag ook met deze opdracht een droom in vervulling gaan. “Ik heb de jurk vooral gebaseerd op Geike, en op hoe ze beweegt op het podium”, vertelt hij. “De Swarovski-kristallen zijn ook afgesteld op de kleur van haar ogen.” Dat Eerebout bovendien een grote fan is van de band, maakt het des te specialer. “En het Eurovisiesongfestival is de Super Bowl van Europa. Daar ben ik wel enthousiast over.”