Liverpool en Everton mogen weer supporters ontvangen in de Premier League

Foto: Pool via REUTERS

Premier League-clubs Liverpool en Everton mogen voor hun resterende competitiewedstrijden dit seizoen weer supporters toelaten. Dat heeft de veiligheidsraad van de stad Liverpool maandag besloten.

Het gaat om respectievelijk 10.000 fans op Anfield, het stadion van Liverpool, en 6.500 op Goodison Park, het onderkomen van Everton. Beide stadions liggen slechts enkele kilometers van elkaar.

Mede door een intensieve vaccinatiecampagne verdwijnen in Engeland steeds meer maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Liverpool, de uittredende kampioen in Engeland en club van onze landgenoot Divock Origi, staat voorlopig tegenvallend zesde in de Premier League. Everton is achtste.