Na zwangere vrouw en drie kinderen nu ook man overleden na woningbrand in Quiévrain

De partner van de moeder die zaterdagnacht met drie van haar dochters het leven liet bij een woningbrand in Quiévrain is aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt het parket van Bergen maandag.

De vrouw, die zeven maanden zwanger was, en haar drie dochtertjes konden niet ontkomen aan de brand in de rue de Wallonie. De vader sprong uit een raam om aan de vlammen te ontkomen. Hij werd hersendood overgebracht naar het Erasmusziekenhuis in Brussel, waar hij zondag aan zijn verwondingen is overleden, aldus het parket. De accidentele brand werd veroorzaakt door een elektrisch probleem aan een verdeelstekker.