Test Aankoop waarschuwt voor phishingberichten in naam van Bpost en FOD Financiën

Een nieuwe golf frauduleuze sms’en en e-mails doet de ronde. Oplichters doen zich voor als Bpost of de federale overheidsdienst Financiën om mensen geld en/of gegevens afhandig te maken. Daarvoor waarschuwt consumentenorganisatie Test Aankoop maandag.

De oplichters versturen sms’jes die zogezegd van Bpost afkomstig zijn met een link om jouw verzending te volgen. Indien je op de link klikt, download je echter een app die wijzigingen kan aanbrengen in het besturingssysteem van je telefoon. Test Aankoop roept dan ook op om in geen geval op zo’n link te klikken. Als je een pakketje verwacht, kan je de voortgang volgen via de officiële app van Bpost of de Track&Trace-tool.

Ook de FOD Financiën is opnieuw ten prooi gevallen aan phishers. Test Aankoop waarschuwt voor e-mails die je aanmanen om je belastingaangifte in te vullen via een bijgevoegde link of berichten die een terugbetaling beloven. De consumentenorganisatie raadt aan om nooit op de links of bijlagen te klikken en zeker geen gegevens in te vullen. Om je belastingaangifte online in te vullen, moet je altijd via MyMinFin passeren. De FOD Financiën verstuurt het aanslagbiljet bovendien enkel via de post of via een bericht in je e-Box.