Onbekende voetbaltrainer is hit op sociale media nadat hij noodoplossing gebruikt om poepsimpele instructie door te geven

Bröndby deed afgelopen weekend een uitstekende zaak in de Deense play-offs. Het won met 3-1 van leider Midtjylland en naderde zo tot op één punt van de koppositie. Maar na afloop ging het toch vooral over hun trainer.

De bezoekers kwamen nochtans op voorsprong via verdediger Alexander Scholz, die in België actief was voor Lokeren, Standard en Club Brugge. Maar dankzij doelpunten van Mikael Uhre, Simon Hedlund en Andrija Pavlovic boekte Bröndby een klinkende overwinning in de Deense Superliga.

Coach Niels Frederiksen mocht dus zegevieren, maar de 50-jarige Deen werd zonder het te beseffen een hit op sociale media. Door de 8.000 toeschouwers in het Bröndby Stadium hoorden zijn spelers niets van de aanwijzingen van Frederiksen. Die haalde dan maar een wit bord boven en schreef er een duidelijke boodschap op: “Blijf aanvallen”.

Brondby manager Niels Frederiksen keeping it simple ??



They won 3-1, so it clearly worked ??

“Ik kon geen contact maken met mijn spelers door de wilde atmosfeer in het stadion”, vertelde de Deen na afloop over zijn actie. “Je zou gedacht hebben dat er niet 8.000 maar 30.000 supporters aanwezig waren. Ik had dus problemen om mijn boodschappen over te brengen. Dus besliste ik om mijn assistent iets te laten neerpennen zodat iedereen het duidelijk kon zien.”