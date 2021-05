Jérémy Doku doet PSG (en de rest) pijn: jonge Rode Duivel bij beste dribbelaars van de Ligue 1

PSG liet afgelopen weekend dure punten liggen in de Franse titelstrijd na het 1-1-gelijkspel op bezoek bij Stade Rennes. Bij de thuisploeg was vooral onze landgenoot Jérémy Doku een gesel voor de PSG-defensie. Met zijn kwieke dribbels bezorgde hij het sterrenensemble uit Parijs schele hoofdpijn. Het toont de evolutie van de jonge Rode Duivel, want ondertussen behoort hij tot de beste dribbelaars van de Ligue 1 en laat hij onder meer Neymar en Memphis Depay achter zich.

Stade Rennes strijdt in Frankrijk nog volop op om een ticket voor de Europa League. De Bretonse club staat momenteel zevende, op één punt van de nummer vijf Marseille. Dat het na een wisselvallig seizoen nog in de running is voor Europees voetbal, heeft het vooral te danken aan de goede resultaten in de laatste acht matchen. Ook Doku leverde zijn bijdrage door tegen Angers en Metz te scoren, al was zijn rode kaart, tegen datzelfde Metz, en de bijhorende twee speeldagen schorsing wel een smetje.

Wervelwind

Maar tegen PSG was de winger opnieuw outstanding. Hij zorgde dan wel niet voor een goal of een assists, maar de achterlinie van de Parijzenaars had de handen vol met de kwieke dribbelaar. Linksachter Kurzawa werd gisteren ongetwijfeld met een verkoudheid wakker, nadat hij keer op keer voorbijgesneld werd door de Rode Duivel en ook Presnel Kimpembe zal niet met plezier terugdenken aan zijn ontmoeting met wervelwind Doku. De verdediger kreeg in het slot rood na een stevige charge op de doorgebroken Doku.

Kimpembe mocht zondag vroegtijdig gaan douchen na een stevige charge op Doku. Foto: AFP

Het geeft aan hoeveel moeite ze bij PSG kenden met het jeugdproduct van Anderlecht. Maar PSG was lang niet het eerste team dat sterretjes zag tegen Doku. Zo zette hij dit seizoen al 260 dribbels in, enkel Mbappé telt er voorlopig meer met 269, waarvan maar 56 procent ook nog eens succesvol was. Het maakt van de jonge Belg één van de beste dribbelaar uit de Ligue 1. Van de tien spelers die dit seizoen het meest dribbelden in de Franse competitie doet enkel Marseille-speler Florian Thauvin beter qua percentage geslaagde dribbels (59%). Daarnaast werd Doku ook al 64 keer foutief afgestopt, wat hem de op drie na meest geviseerde speler maakt.

Werken aan statistieken

Iets wat hem in België af en toe verweten werd, blijft echter ook in Frankrijk nog het probleem: Doku is nog te weinig beslissend met een goal of een assist. Ook dit seizoen blijft hij in de competitie voorlopig steken op twee goals en evenveel assists. De negentienjarige Doku heeft natuurlijk nog heel wat progressiemarge en, maar wil hij een volgende stap zetten, zullen zijn statistieken toch beter moeten.