PODCAST. Pedro Elias laat zijn darmen onderzoeken: “Dat was wel even schrikken”

In deze aflevering laat Patiënt Pedro zijn darmen onderzoeken. En dat is een verhaal van potjes, laxerende poedertjes en grote vragen. Zijn er etiquetteregels als je stoelgang aflevert voor analyse? Hoeveel van je eigen binnenkant wil je zien wanneer iemand er een camera doorheen stuurt? En wat zeg je op zo’n moment? “Ziet u al mooie dingen?”, probeert Pedro. Maar wat hij natuurlijk vooral wil weten, is: hoe kan hij zich goed laten screenen op darmkanker — één van de meest voorkomende kankers?