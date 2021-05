Michel Fourniret, de seriemoordenaar die 17 jaar lang kon toeslaan met dank aan zijn vrouw

In een gevangenisziekenhuis in Parijs is maandag seriemoordenaar Michel Fourniret (79) overleden. Hij zat een levenslange straf uit voor de verkrachting en moord op minstens acht meisjes, onder hen ook één Belgisch slachtoffer. Zeventien jaar lang kon hij ongehinderd toeslaan, onder meer dankzij zijn vrouw Monique Olivier (72).