Hij ligt al 13 maanden op intensieve met corona, nu heeft vrouw van 49-jarige Brit slecht nieuws: “Ik vrees dat hij het aan het opgeven is”

Een Britse man die al 13 maanden in het ziekenhuis ligt met Covid-19, is er niet goed aan toe. Dat zegt zijn vrouw aan Sky news. “Hij valt geregeld flauw”, zegt ze. “Ik vrees dat hij het opgegeven heeft.”

Meer dan 13 maanden ligt de 49-jarige Jason Kelk al op de afdeling intensieve zorg in het St. James-ziekenhuis in Leeds. Hij was daar op 31 maart van vorig jaar beland nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Sindsdien heeft hij meerdere weken aan het beademingstoestel gehangen, maar zijn vrouw Sue postte in april nog op een crowdfundingpagina dat “hij enorm hard gevochten heeft en erop vooruit gaat”.

Met het geld dat ze via die pagina ophaalde, hoopte ze hun huis klaar te krijgen voor zijn thuiskomst. Want die zou in ieder geval nog de nodige zorg nodig hebben. Hij zal wellicht voor altijd met tracheostomie - een buisje in de luchtpijp - moeten leven en ook zijn nieren zijn zwaar getroffen door de ziekte.

Via die geldinzameling heeft ze al meer dan 4.000 pond bij elkaar gekregen, maar de voorbije dagen kwam plots slecht nieuws. “Zijn toestand gaat achteruit”, zei ze aan Sky news. Haar man heeft geregeld flauwtes en verliest het bewustzijn dan. “Hij heeft meerdere problemen. Dat hij flauwvalt zonder dat we weten waarom, bijvoorbeeld. Maar hij is ook verward en slaapt niet goed. Hij communiceert ook niet met mensen via het internet zoals hij dat de voorbije maanden wel deed. Het is heel raar. Ik vrees dat hij niet meer in zichzelf gelooft. Dat heeft hij nog nooit voorgehad. Maar nu is hij te gefrustreerd. Ik denk dat hij weet wat er aan de hand is en het opgegeven had. Dit is heel zwaar...”