Italiaanse bond laat niet met zich sollen: Juventus riskeert uitsluiting uit Serie A als het doorgaat met Super League-plannen

Juventus riskeert uitgesloten te worden uit de Serie A indien het zich niet terugtrekt uit de veelbesproken Super League. Dat verkondigde de Italiaanse bondsvoorzitter Gabriele Gravina maandag na een onderhoud met vertegenwoordigers van de amateurliga.

“Wanneer clubs willen deelnemen aan het Italiaans kampioenschap, moeten ze de wettelijke principes van internationale organisaties in het voetbal erkennen”, legde Gravina uit. “Het is duidelijk dat dit voor Juventus momenteel niet het geval is. Ik vind het jammer voor de supporters maar de regels gelden voor iedereen. Ik hoop dat dit getouwtrek snel kan eindigen. Deze tweedracht doet de sportwereld geen goed. Ik hoop dat er een oplossing komt.”

Juventus was één van de twaalf clubs die aan de basis stonden van het project rond de Super League, een competitie die los van de UEFA zou doorgaan met een aantal Europese topclubs. Negen clubs trokken zich intussen terug uit het project en bereikten een akkoord met de UEFA over het afstaan van vijf procent van hun inkomsten uit Europees voetbal gedurende één seizoen. Juventus, Real Madrid en FC Barcelona trokken zich nog niet terug. Hun zaak wordt momenteel nog bestudeerd door de disciplinaire instanties van de UEFA.

LEES OOK. Barcelona, Real Madrid en Juventus gaan niet akkoord met sancties van UEFA voor poging tot oprichten Super League