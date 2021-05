Extra gemeenteraad moet beslissen over lot van Veerle Heeren, intussen blijkt ook liberale schepen al gevaccineerd

Sint-Truiden -

Kan burgemeester Veerle Heeren (56) aanblijven of moet ze opstappen nadat aan het licht kwam dat haar zoon, zus, kabinet en buren een voorkeursbehandeling kregen in het vaccinatiecentrum? Dat is de inzet straks van de extra gemeenteraad in Sint-Truiden. Intussen blijkt dat ook de liberale schepen van Eenzaamheid Pascal Monette in alle discretie al een vaccin kreeg.