Opnieuw geen training bij Schalke 04 na positieve sneltest

Bij de Duitse degradant Schalke 04, de club van onze landgenoot Benito Raman, is de training van maandag afgelast nadat een sneltest bij een speler een positief resultaat had opgeleverd. De speler in kwestie werd in isolatie geplaatst en iedereen moest een nieuwe coronatest ondergaan. Het resultaat daarvan wordt dinsdag verwacht, zo maakte de club maandag bekend.