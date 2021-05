Drie jachtluipaarden ontsnappen uit Chinese zoo, directie houdt het een week stil en gaat op jacht met drones en honden

De Chinese autoriteiten zijn op zoek naar een jachtluipaard dat vorige week gevlucht is uit een natuurpark in de buurt van Hangzhou. Een team met drones en honden is op zoek naar het dier, nadat de directie het een week had stilgehouden.

In totaal drie jachtluipaarden ontsnapten op 1 mei uit het natuurpark nabij Hangzhou. Twee van hen werden afgelopen weekend al opnieuw gevangen en naar het park gebracht, maar de derde is nog steeds vermist. Er dook vorige week nog een video op van het luipaard in een theeplantage. De autoriteiten zoeken het dier nu met drones en honden, maar voorlopig zonder succes.

Het park was dicht toen de dieren ontsnapten. Hoe dat kan, is onduidelijk. De beheerder van het park is opgepakt door de politie omdat hij een week verzwegen heeft dat de dieren ontsnapt waren. “Omdat we geen paniek wilden veroorzaken”, zegt hij, maar daar kwam enorme kritiek op.

Het is overigens niet de eerste keer dat Chinese dierenparken kritiek krijgen voor hun gebrek aan veiligheidsmaatregelen.