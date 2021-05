Duitse krant: “Hansi Flick ondertekent na EK driejarig contract als Duits bondscoach”

Hansi Flick, de afscheidnemende trainer van Bayern München, zal volgens de Münchense krant Abendzeitung na het EK van komende zomer Duits bondscoach worden. Er zou voor Flick een driejarig contract klaarliggen tot het EK van 2024, dat in Duitsland plaatsvindt.

Flick doet het seizoen nog uit als coach van Bayern maar trekt nadien de deur achter zich dicht in Beieren. Zijn contract, dat nog liep tot medio 2023, werd in onderling overleg ontbonden. Huidig RB Leipzig-coach Julian Nagelsmann volgt hem op. Flick veroverde met Bayern afgelopen weekend nog zijn tweede landstitel op rij.

Ondertussen klinkt de naam van Flick alsmaar luider om Joachim Löw, die na het EK afscheid neemt van de Mannschaft, op te volgen. Bayern München-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge brak eerder maandag in Bild nog een lans voor Flick als nieuwe bondscoach van Duitsland. “Hansi zou de perfecte coach zijn voor de nationale ploeg”, stelde Rummenigge. “Ik kan me inbeelden dat veel grote Europese clubs in hem geïnteresseerd zijn. Ik heb de indruk dat de Duitse voetbalbond ergens op wacht, maar dat zou ik niet doen. De omstandigheden om hem binnen te halen zijn momenteel ideaal.”

De 56-jarige Flick was tussen 2006 en 2014 al werkzaam als assistent bij de Mannschaft. Sinds november 2019 is hij hoofdcoach van Bayern. Hij won met de Rekordmeister twee titels, een beker, de Champions League en het WK voor clubs.

Goretzka mist door dijblessure seizoenseinde met Bayern, EK-start in gevaar

Bayern München moet het de rest van het seizoen stellen zonder Leon Goretzka, die out is met een spierblessure in de linkerdij. Dat heeft de kersverse Duitse kampioen maandag gemeld.

Foto: ISOPIX

Goretzka liep de blessure afgelopen zaterdag op in de 6-0 zege tegen Borussia Mönchengladbach, die Bayern de titel schonk. Hij stond als invaller pas 10 minuten in het veld toen hij de strijd alweer aangeslagen moest staken.

De middenvelder moet dus de resterende twee competitiewedstrijden van de Duitse kampioen aan de kant blijven. Of de international bij het EK het eerste groepsduel met Frankrijk op 15 juni in München haalt, moet nog blijken. Volgens Duitse media wordt het een race tegen de klok om tijdig fit te geraken.