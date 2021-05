Salernitana dwingt promotie naar Serie A af, Monza speelt barrages

Na kampioen Empoli heeft Salernitana zich maandag in de Italiaanse tweede klasse verzekerd van promotie naar de Serie A. Monza moet vrede nemen met een stek in de barrages.

Op de 38e en tevens laatste speeldag in de Serie B verzekerde Salernitana zich met een 0-3 overwinning op het veld van het reeds gedegradeerde Pescara van de tweede stek in de eindstand en de bijbehorende promotie naar de hoogste afdeling. Voor de club uit Salerno wordt dit het derde verblijf in de Serie A, het eerste sinds het seizoen 1998-1999. Sindsdien beleefde de club zwarte jaren, met zelfs een faillissement en herstart in de Serie D, de vijfde klasse.

De club werd deels overgenomen door Claudio Lotito, maar zal komend seizoen van eigenaar moeten veranderen. Lotito deelt immers ook de lakens uit bij Lazio en het reglement van de Italiaanse voetbalbond FIGC verbiedt dat twee clubs uit een competitie dezelfde eigenaar hebben. Lazio leende dit seizoen ook de Marokkaanse Belg Sofian Kiyine uit aan Salernitana, een 23-jarige middenvelder die geboren werd in Verviers en via de jeugd van Standard in Italië belandde.

Door de 0-2 thuisnederlaag tegen Brescia zat er voor Monza, de club van ex-premier en voormalig Milan-eigenaar Silvio Berlusconi, niet meer in dan de derde plaats en een stek in de barrages, waaraan de nummers drie tot en met acht deelnemen. Sterspelers bij Monza zijn Mario Balotelli en Kevin-Prince Boateng.

Crotone en Parma zijn al zeker van degradatie naar de Serie B. Benevento staat met nog drie speeldagen te gaan op de laatste degradatieplaats.