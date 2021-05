KMSK Deinze neemt afscheid van Mathias Schils

Na 2,5 seizoenen verlaat Mathias Schils KMSK Deinze. Dat heeft de club uit de 1B Pro League maandag gemeld.

De 28-jarige middenvelder werd in januari 2019 overgenomen van Cambuur Leeuwarden in Nederland. Voordien kwam hij uit voor Lommel en Sint-Truiden. Schils speelde in totaal 52 wedstrijden en scoorde daarin vier doelpunten voor oranje-zwart. Hij maakte ook deel uit van de spelerskern die vorig seizoen kampioen werd in de eerste amateurklasse.

Deinze eindigde het seizoen in 1B op de vijfde plaats.