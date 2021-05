Unizo en Horeca Vlaanderen erg tevreden over heropening terrassen: “Als we regels blijven volgen, kan sluitingsuur misschien al snel verlaten”

Tevreden. Opgelucht. Zowel Horeca Vlaanderen als zelfstandigenorganisatie Unizo zijn - op enkele uitzonderingen na - erg blij met hoe de heropening van de terrassen afgelopen weekend is verlopen. “Maar het blijft cruciaal om de regels strikt op te volgen, want alleen zo kunnen we op korte termijn op nog meer versoepelingen hopen.”