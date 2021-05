Spanning loopt op tussen Israël en Palestina: Klaagmuur en parlement in Jeruzalem ontruimd, zeker 9 doden na luchtaanval op Gaza

De Israëlische politie heeft maandag honderden Joodse gelovigen geëvacueerd bij de Klaagmuur in Jeruzalem, wegens botsingen tussen Palestijnse betogers en de Israëlische politie. Ook het Israëlische parlementsgebouw is ontruimd. Bij een luchtaanval op de Gaza kwamen dan weer minstens negen Palestijnen om het leven.

Eerder op de dag had de Palestijnse Hamas-beweging een ultimatum gesteld aan Israël. Als het land niet de veiligheidstroepen en kolonisten zou verwijderen uit een Arabische wijk in Jeruzalem, zou Hamas in de aanval gaan. Inmiddels zou de beweging meerdere raketten hebben afgeschoten. Eén daarvan is door luchtafweergeschut onderschept. Israël zou zelf inmiddels ook een raketaanval op Gaza hebben uitgevoerd. Daarbij kwamen minstens negen Palestijnen, onder wie drie kinderen, om het leven, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De aanval vond plaats in Beit Hanoen, in het noorden van de enclave.

Een Israëlische legerwoordvoerder zei dat er een “begin” is gemaakt van een serie aanvallen op stellingen van Hamas in Gaza. Een hoge bevelhebber van Hamas is daarbij om het gekomen, wat Hamas ook heeft bevestigd. Eerder op de dag had het islamistische Hamas raketten op Israël afgevuurd na rellen in Oost-Jeruzalem.

Volgens het Israëlische leger zijn er vanuit Gaza meer dan 45 raketten afgevuurd, waarbij zes Jeruzalem als doel hadden. Er is ook met een pantserafweerwapen op een civiel voertuig geschoten, één burger raakte gewond.

Brand op Esplanade der Moskeën in Jeruzalem

Op de Esplanade der Moskëen in Jeruzalem is maandagavond een brand uitgebroken die twee kilometer in het rond te zien is, zo hebben journalisten van het Franse persbureau AFP vastgesteld. Op een video is te zien hoe een grote boom in vlammen opging. Op de Esplanade bevonden zich duizenden gelovigen voor het avondgebed.

Volgens de Israëlische politie is de band waarschijnlijk door vuurwerkbommen veroorzaakt na nieuwe rellen tussen Palestijnen en Israëlische veiligheidstroepen. Premier Benjamin Netanyah gewaagd van “onverantwoord gedrag” van Palestijnse demonstranten.

Foto: REUTERS

In delen van Jeruzalem vinden botsingen plaats tussen betogers en de politie. Palestijnen gooien met stenen, terwijl de politie flitsgranaten, traangas en rubberen kogels gebruikt. Inmiddels zouden al 305 mensen gewond zijn geraakt, van wie zeven in levensgevaar zijn. De politie meldt 21 gewonde agenten.

Het is sinds vrijdag onrustig in de Israëlische hoofdstad. Dit komt onder meer door de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem. Die moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten. Het Hooggerechtshof moet zich daar nog over uitspreken. Een rechtszaak hierover zou maandag plaatsvinden, maar die is uitgesteld.

Foto: AFP

Foto: AFP

Israël viert maandag ook Jeruzalemdag, een jaarlijkse feestdag waarop wordt stilgestaan bij de verovering van Oost-Jeruzalem in 1967. De autoriteiten hadden om verdere onrust te voorkomen al besloten dat Joodse groepen niet naar de omgeving van de al-Aqsa-moskee mochten komen.