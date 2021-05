Financiële perikelen bij Inter houden aan: “Romelu Lukaku en co moeten twee maandsalarissen inleveren”

Voorzitter Steven Zhang van landskampioen Inter heeft aan de selectie, met onder meer Rode Duivel Romelu Lukaku, een salarisoffer gevraagd om de grote financiële problemen enigszins te kunnen opvangen. Dat meldt Sky Sport Italia. Volgens de tv-zender zou Zhang (29) graag zien dat de spelers afstand doen van twee maandsalarissen.

De Chinese preses deed zijn dringende verzoek maandag tijdens een bijeenkomst met de spelers van Inter. Volgens Sky Sport mogen de voetballers de onheilstijding even laten bezinken. Later deze week kunnen ze dan in individuele gesprekken met de clubleiding hun standpunt in deze kwestie kenbaar maken.

Volgens andere Italiaanse media hebben de spelers eerder al moeten afzien van bonussen voor het winnen van de landstitel, de eerste in elf jaar.