Franse kunstenaar die Kuifje parodieert, wint proces tegen Moulinsart

De Bretoense kunstenaar Xavier Marabout heeft zijn zaak gewonnen tegen Moulinsart, het bedrijf dat de nalatenschap van Hergé beheert. Hij werd aangeklaagd voor zijn schilderijen met Kuifje in een decor geïnspireerd door de wereld van de Amerikaanse schilder Edward Hopper. Dat meldt de Franse krant Ouest France maandag.

Moulinsart beschuldigde de kunstenaar van vervalsing bij 23 schilderijen en eiste tussen de 10.000 en 15.000 euro schadevergoeding. Marabout zelf hamerde op zijn vrijheid om het werk van Hergé te parodiëren.

In haar vonnis erkent de rechtbank van Rennes de “parodie als uitzondering op het auteursrecht”, omdat er sprake was van een “humoristische bedoeling” en dat de kunstenaar met zijn werk “kritiek” levert. Voor de tweede burgerlijke kamer, waar de debatten plaatsvonden op 8 maart, bestaat er “geen gevaar voor verwarring tussen Hergé en Marabout”, aldus de advocaten van de schilder.

Bovendien is de rechtbank van oordeel dat Moulinsart “Xavier Marabout op oneerlijke wijze in diskrediet heeft gebracht”, omdat het zich tot kunstgalerieën had gewend met het verzoek om zijn werken niet tentoon te stellen. Het zal daarom 10.000 euro schadevergoeding moeten betalen aan de Bretoense schilder, plus 20.000 euro aan gerechtskosten.

De uitspraak van maandag is niet definitief, aangezien Moulinsart nog de mogelijkheid heeft om in beroep te gaan.