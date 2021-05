Edinson Cavani blijft Manchester United jaar langer trouw

Aanvaller Edinson Cavani heeft zijn contract bij Manchester United met een jaar verlengd tot juni 2022. Dat heeft de Engelse club maandag gemeld.

De 34-jarige Uruguayaan, die in oktober 2020 transfervrij overkwam van Paris Saint-Germain, was dit seizoen in totaal goed voor vijftien doelpunten. “Gedurende het seizoen heb ik een grote genegenheid ontwikkeld voor de club en alles wat ze vertegenwoordigt”, reageert Cavani. “Ik voel een diepe band met mijn teamgenoten en de medewerkers die hier achter de schermen werken. Ze motiveren me elke dag extra en ik weet dat we samen bijzondere dingen kunnen bereiken.”

Ook coach Ole Gunnar Solskjaer kijkt uit naar de verdere samenwerking. “We wisten van zijn neus voor doelpunten. Het is echter zijn persoonlijkheid die deze ploeg zoveel heeft gebracht, hij heeft een winnaarsmentaliteit en een onmiskenbare houding bij alles wat hij doet. Edinson is een van de laatste spelers die het trainingsveld verlaat en zet met zijn professionalisme van iedere dag de toon voor de youngsters.”