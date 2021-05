Een vrouw “in staat van dementie” is maandag gedood door een politieagent in haar huis in het Franse Pessac, niet ver van Bordeaux. Volgens politiebronnen verweerde de agent zich nadat ze een andere agent verwond had met een mes.

De vrouw had zich in een kamer in haar huis verschanst en stak een politieagent in het been. Daarop vuurde diens collega “uit zelfverdediging” een schot af, zegt een van de bronnen bij de politie.