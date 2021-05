Dieumerci Mbokani: “Ik wil gerust op Antwerp mijn carrière beëindigen”

Het mondmasker gaat op bij ‘Dieu’ en blijft ook op tijdens het interview. Geen risico’s nemen nu het virus de club is binnengeslopen. Zeker niet na zijn knalprestatie in het Lotto Park. Antwerp is nu al gehavend, maar als Dieumerci Mbokani besmet langs de kant moet blijven, dan ziet het er niet al te best uit voor de Great Old. Zijn coronatest van maandagochtend zal duidelijkheid scheppen. Hij wil het seizoen immers in schoonheid afsluiten… “Eerst focussen op de play-offs. Daarna is er nog genoeg tijd om over mijn contract te praten.”