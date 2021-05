OVERZICHT. Dit zijn de acht gekende slachtoffers van seriemoordenaar Michel Fourniret

De beruchte Franse seriemoordenaar Michel Fourniret is maandag op 79-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Parijs. In 1987 sloeg hij aan het moorden, met hulp van zijn vrouw Monique Olivier. Pas in 2003 – meer dan 16 jaar later – kwam hij op de radar van de politie. Een overzicht van de acht gekende slachtoffers van Fourniret, onder wie ook het Belgische meisje Elisabeth Brichet.

ISABELLE LAVILLE (17)

Wanneer? Ontvoerd op 11 december 1987

Hoe? Michel Fourniret en zijn vrouw Monique Olivier lokten Isabelle in Auxerre (Frankrijk) in hun bestelbusje toen ze te voet op weg was van school naar huis. Zij is het eerste slachtoffer van de seriemoordenaar.

Waar en wanneer teruggevonden? Pas in 2006 – 19 jaar later – werd zij terug gevonden in een put nabij Bussy-en-Othe, een Franse stad op zo een dertig kilometer van Auxerre.

Isabelle Laville Foto: RR

FABIENNE LEROY (20)

Wanneer?Ontvoerd op 3 augustus 1988

Hoe? Na haar werk kruiste ze het pad van Fourniret en zijn echtgenote in de Franse stad Châlons-en-Champagne. Ze overtuigden haar hen de weg te wijzen en in te stappen in hun bestelbusje.

Waar en wanneer teruggevonden? Een dag later werd Fabienne gevonden bij de militaire kazerne van Mourmelon met een kogel in haar borst.

Fabienne Leroy. Foto: AFP

JEANNE-MARIE DESRAMAULT (22)

Wanneer? Ontvoerd op 18 maart 1989

Hoe? Ze had het koppel enkele dagen eerder leren kennen op de trein. Die bewuste ochtend stapte ze in hun auto in Charleville-Mézières (Frankrijk), waarna ze in hun woning vermoord werd.

Waar en wanneer teruggevonden? Pas in 2004 – 15 jaar later – werd haar lichaam terug gevonden in een put bij Fournirets kasteel in Salou

Jeanne-Marie Desramault. Foto: gia

ELISABETH BRICHET (12)

Wanneer? Ontvoerd op 20 december 1989. Zij is het enige Belgische slachtoffer van Fourniret.

Hoe? Bij Fourniret en Monique in de auto gestapt in Saint-Servais, nabij Namen. Zij wandelde te voet van het huis van haar vriendinnetje naar haar eigen huis, slechts enkele honderden meters verder.

Waar en wanneer teruggevonden? Pas in 2004 – 15 jaar later – werd haar lichaam gevonden in de tuin van een kasteeltje in Sedan

Elisabeth Brichet. Foto: BELGA

NATACHA DANAIS (13)

Wanneer? Ontvoerd op 21 november 1990

Hoe? Door Fourniret en zijn echtgenote in hun wagen gelokt in het Franse Rezé, toen ze te voet onderweg naar huis was om snel de portemonnee van haar moeder te halen die ze thuis vergeten was

Waar en wanneer teruggevonden? Drie dagen later, op het strand van Brem-sur-Mer, op bijna 90 km van haar woonplaats.

Natacha Danais. Foto: AFP

CELINE SAISON (18)

Wanneer? Ontvoerd op 16 mei 2000

Hoe? Door Fourniret in de auto gelokt toen ze naar huis ging na haar eindexamen filosofie aan het Lyceum Chanzy in Charleville-Mézières

Waar en wanneer teruggevonden? In Belgische dorp Sugny, op 16 augustus 2000, exact drie maanden na haar verdwijning

Celine Saison. Foto: BELGAIMAGE

MANANYA THUMPONG (13)

Wanneer? Ontvoerd op 5 mei 2001

Hoe? Zij kruiste Fourniret op weg naar huis nadat ze een middag in de plaatselijke mediatheek had doorgebracht in Sedan, in de Franse Ardennen.

Waar en wanneer teruggevonden? Op 1 maart 2002 in de Belgische bossen in het dorp Nollevaux, net over de grens

Mananya Thumpong. Foto: BELGA/AFP

ESTELLE MOUZIN (9)

Wanneer?Ontvoerd in januari 2003

Hoe? In de auto van Fourniret gelokt toen ze te vroeg terugkeerde van haar school in Guermantes (Frankrijk).

Waar en wanneer teruggevonden? Tot op vandaag zijn de stoffelijke restanten van Estelle spoorloos