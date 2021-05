Tibau (18) komt om in auto vol vrienden, chauffeur was al eens veroordeeld voor dronken rijden: “Je was een gouden jongen”

Bij een verkeersongeval in Lille is zondagnacht de 18-jarige Tibau Verelst uit Kasterlee om het leven gekomen. Hij zat samen met vier andere jongens in de auto. Zij raakten lichtgewond. De 21-jarige bestuurder verloor de controle over het stuur en knalde tegen een boom. De man bleek onder invloed van alcohol en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor onder andere onopzettelijke doding. In het verleden werd hij al eens veroordeeld voor dronken rijden. “Tibau was een gouden jongen.”