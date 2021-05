Lotte, vriendin van mol Lennart Driesen: “Ik heb het geheim zelfs in zijn slaap proberen te ontfutselen”

Retie -

“Ik hoop over een paar maanden weer anoniem een pint te kunnen gaan drinken en samen met mijn vrienden te kunnen zwanzen over dit avontuur”, zegt Lennart Driesen (26) een dag na de grote finale van ‘De Mol’ op Play4. Of dit ijdele hoop is, moet nog blijken nu hij bejubeld wordt als ‘de beste mol ooit’. Ook zijn moeder Nicole en vriendin Lotte vielen van hun stoel bij de ontknoping. “Ik heb hem voortdurend in het oog gehouden, maar Lennart is altijd zichzelf gebleven.”