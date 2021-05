Wanneer ‘No sweat, no glory’ angstzweet wordt: vijf tips van sportpsychologen voor Club Brugge, leider in nood

“Het zit tussen de oren, want het is zeker geen fysiek verhaal”, zei Philippe Clement vrijdagavond na de 3-0 in Genk. En de coach kan het weten. Na twee speeldagen in de play-offs is de voorsprong van Club Brugge geslonken tot vijf punten. Maar wat voor meer onrust zorgt: het anders zo zichtbare No sweat, no glory ontbreekt de laatste tijd. Sportpsychologen Jef Brouwers en Michaël Verschaeve geven blauw-zwart vijf tips om de knop om te draaien.