Goed nieuws voor Club Brugge: Eder Balanta kan opnieuw spelen tegen Antwerp

Na de opdoffer in Genk was het maandag weer business as usual in het Belfius Basecamp, waar volop toegewerkt wordt naar de volgende opdracht in de Champions’ play-offs. Na de uitlooptraining van zaterdag en de vrije dag op zondag hielden de mannen van Clement de eerste groepstraining in aanloop naar Antwerp. De Brugse coach kreeg alvast goed nieuws over Balanta.