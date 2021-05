ACV weigert cao te tekenen rond loonmarge van 0,4 procent

De christelijke vakbond ACV weigert een cao te tekenen rond een loonmarge van 0,4 procent. Dat zegt woordvoerder David Vanbellinghen maandag na afloop van een vergadering van het bestuur van de vakbond over het bemiddelingsvoorstel van de regering over de lonen. Wel wil ACV nog rond de tafel zitten over andere onderwerpen, zoals het minimumloon, einde loopbaan en mobiliteit.

“Het bestuur was vrij duidelijk: ACV zal geen cao tekenen rond een loonmarge van 0,4 procent”, aldus Vanbellinghen. Dat betekent dus dat er geen interprofessioneel akkoord (IPA) komt, zegt hij.

ACV klaagt aan dat de 0,4 procent het gevolg is van de loonnormwet. “Op die manier heb je geen sociaal overleg meer, maar wel wat rekenkundige methodieken die door de wet opgelegd zijn en wat gesjoemel, en dan komt dat in orde. Dat is geen serieus sociaal overleg”, aldus Vanbellinghen.

Waar de vakbond wel bereid toe is, is - zoals is opgenomen in het voorstel van de regering - met de werkgevers spreken over andere dossiers, zoals minimumloon, einde loopbaan, mobiliteit,... “Dat zijn toch zaken waarvoor we willen gaan, en de werkgevers zullen ongetwijfeld ook een lijstje hebben”, klinkt het.

De regering sloot vorige week een akkoord over de lonen. Dat dossier was in hun schoot beland, nadat de vakbonden en de werkgevers het niet eens raakten. De regering houdt vast aan de loonmarge van 0,4 procent bovenop de index. Sectoren of bedrijven die het goed hebben gedaan tijdens de coronacrisis, kunnen een coronapremie van maximum 500 euro netto toekennen. Zowel ACV als ABVV hebben het voorstel eerder al afgeschoten.