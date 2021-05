VANDAAG OVERLEGCOMITE. Regeringen hebben hun zinnen gezet op versoepelingen: liefst zo veel mogelijk, zo snel mogelijk

Met het heropenen van de terrassen is de geest uit de fles: alle regeringen van ons land hebben hun zinnen gezet op versoepelingen. Liefst zo veel mogelijk, en liefst zo snel mogelijk. “Het concept en de grote lijnen zijn in alle hoofden dezelfde”, klinkt het federaal. Enkel de experten geven nog wat tegengas, al wordt ook bij hen geen moord en brand meer geschreeuwd.

De verschillende regeringen van ons land blazen vandaag opnieuw verzamelen in het Egmontpaleis voor een onderonsje over de coronamaatregelen. De inzet is deze keer enorm hoog: het Overlegcomité wil de ...