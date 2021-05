“Laszlo Bölöni moet alweer ophoepelen bij Griekse topclub Panathinaikos na mislopen Europees ticket”

Het is niet het beste seizoen uit de trainerscarrière van Laszlo Bölöni geweest. De Roemeen werd in september bij AA Gent na minder dan een maand alweer bedankt voor bewezen diensten. In oktober trok hij naar het Griekse Panathinaikos, maar Griekse media meldden maandagavond dat Bölöni mag beschikken. Met nog twee speeldagen te gaan is het duidelijk dat de groen-witten zich voor het eerst in 24 jaar sportief niet zullen kwalificeren voor Europees voetbal. Het bleek de spreekwoordelijke druppel.

Panathinaikos staat twee speeldagen voor het einde van de competitie vijfde in de stand, maar de vierde plek en het bijhorende Europese ticket is niet meer haalbaar. Zondag ging de club uit Athene met het kleinste verschil op eigen veld onderuit tegen stadsgenoot AEK. Extra zuur was de penaltymisser van aanvaller Macheda in de 95e minuut.

Het bleek het nekschot voor Bölöni, die in de Griekse play-offs op de dool was. Panathinaikos won slechts één keer in acht wedstrijden en sprokkelde amper zeven punten. De groenhemden plaatsen zich zo voor het eerste in 24 jaar niet voor Europa. De voorbije drie seizoenen was Panathinaikos ook niet actief op het Europese toneel, maar dat was het gevolg van financiële problemen.