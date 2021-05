Zaak-Seraing: (Ex-)teammanager Peter Kerremans zwaar aan de tand gevoeld over mogelijke fraude met coronatests

Spelers en (ex-)teammanager Peter Kerremans van Seraing werden gisteren zwaar aan de tand gevoeld in wat intussen de ‘zaak-Seraing’ kan worden genoemd. Voor de wedstrijd tegen Lommel heeft Kerremans drie positieve coronagevallen bij de spelers van Seraing verdonkeremaand om die spelers toch te laten spelen.

Dat gebeurde door een identiteitsverwisseling. Kerremans beweert dat hij dit op eigen houtje deed, zonder medeweten van iemand binnen de club. Hij is intussen ontslagen. De voetbalbond heeft moeite om te geloven dat niemand anders binnen de club dit wist en onderzoekt daarom de zaak.

Kerremans werd op de bond verhoord en geconfronteerd met de betrokken spelers. Alle betrokkenen werden ook nog eens verhoord. Dat de voetbalbond deze zaak ernstig neemt, mag blijken uit het feit dat de verhoren en confrontaties van negen uur ’s ochtends tot vier ’s middags hebben geduurd. De zaak dateert van 6 februari maar komt nu, na de promotie van Seraing, pas in een stroomversnelling. “Omdat advocaten moeilijk deden en het moeilijk was een datum te vinden voor de confrontaties”, klinkt het. Als Seraing schuldig wordt bevonden, riskeert het de promotie te mislopen. Of Waasland-Beveren dan alsnog in 1A mag blijven, daar geeft het bondsreglement geen uitsluitsel over.