“Grote fout gemaakt door te willen helpen”: Veerle Heeren zet tijdelijk stap opzij na vaccinatierel

“Ik wil mij oprecht verontschuldigen voor de grote fout die ik heb begaan.” Veerle Heeren (56) vroeg en kreeg gisteravond vergiffenis voor haar vroegtijdige vaccinatie, ondanks de eis van de oppositie tot ontslag. Officieel blijft ze burgemeester, maar ze zal wel voor onbepaalde tijd een stap opzijzetten. Die verrassende boodschap kwam een halfuur na de gemeenteraad die ze net – met dank aan haar coalitiepartners – had overleefd.

“Doe wel en zie niet om.” Het is de leuze die Veerle Heeren (56) hanteert en die ze zelf in haar eigen wapenschild in het stadhuis liet inwerken. Gisteravond volgde de boemerang. “Burgemeester, doe wel ...