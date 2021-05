Antidopingbureau stelt oordeel over Atalanta-coach Gasperini uit

Gian Piero Gasperini, de coach van Atalanta Bergamo, kan dan toch de laatste drie competitiewedstrijden in de Serie A en de Italiaanse bekerfinale tegen Juventus op 19 mei op de bank zitten. Het Italiaanse antidopingbureau NADO stelde maandag het oordeel over de coach uit vanwege een procedurefout. De 63-jarige Gasperini wordt ervan verdacht een onaangekondigde dopingcontrole van één van zijn spelers in februari met veel misbaar te hebben afgebroken.