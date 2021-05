De man die het meest loopt is… de ref: Jan Boterberg legt tijdens Standard-Gent 12 kilometer af, geen enkele speler doet beter

Opvallend beeld op de sportapp Strava. Scheidsrechter Jan Boterberg (34) deelde zaterdag zijn stats van de wedstrijd Standard-Gent (2-1). De ref was omnipresent en legde twaalf kilometer af. Geen enkele speler in die match haalde die afstand. Wij onderzochten de fysieke belasting bij de arbiters en die wordt zwaar onderschat. “Een speler is vooral actief in bepaalde zones, een ref moet overal zijn.”