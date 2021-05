Veerle Heeren (CD&V) zet dan toch voor onbepaalde tijd stap opzij als burgemeester

Sint-Truiden - Veerle Heeren, de CD&V-burgemeester van Sint-Truiden die zwaar onder vuur ligt nadat aan bekend raakte kwam dat verschillende van haar naasten en medewerkers dankzij haar toedoen al vroegtijdig gevaccineerd werden, zet tijdelijk een stap opzij.

Dat gebeurt opmerkelijk genoeg na een gemeenteraad waarin ze weliswaar op de vingers getikt werd door alle partijen wegens een ernstige “deontologische fout”, maar die ze leek te overleven dankzij de steun van haar coalitiepartners. Tijdens die gemeenteraad gaf Heeren toe dat ze dertien namen had doorgegeven van kennissen en naasten - onder wie haar zoon en zus - om in te enten met overschotten van het lokale vaccinatiecentrum. Heeren drukte daarover haar spijt uit, maar zei in eer en geweten gehandeld te hebben.

Coalitiepartners Open VLD en N-VA tikten Heeren op de vingers, maar leken haar te vergeven en zeiden de stad niet in onbestuurbaarheid te willen storten. Een motie van oppositiepartij Groen om tijdelijk een regeringscommissaris aan te stellen in plaats van de burgemeester werd weggestemd. Maar een motie van die andere oppositiepartij Vooruit werd wel goedgekeurd. Alle partijen, inclusief CD&V, vonden dat Heeren een deontologische fout had gemaakt. Maar daarmee leek de kous af. Heeren sloot de gemeenteraad af met de woorden dat ze de boodschap had begrepen en dat nu de audit zou worden afgewacht die Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) eerder al aankondigde.

Kous af, Heeren had averij opgelopen maar de storm doorstaan, zo dachten alle waarnemers. Maar dat was buiten coalitiepartner N-VA gerekend. Een klein uur na afloop van de gemeenteraad liet die weten dat Heeren dan wel officieel aanblijft als burgemeester, maar een voor onbepaalde tijd een time-out zal nemen. Haar bevoegdheden zou ze voor onbepaalde tijd overdragen aan eerste schepen Jelle Engelbosch van N-VA.

Even later bevestidgde Heeren dat zelf in een persbericht. Ze liet weten dat ze zich de komende tijd “100% ter beschikking stelt” om te antwoorden op de Vlaamse audit. Blijkbaar was die time-out ook op voorhand afgesproken met de coalitiepartners, maar schrokken die zich een hoedje toen Heeren daar geen gewag van maakte tijdens de gemeenteraad zelf. Heeren zou beslist hebben om dat pas dinsdag aan te kondigen, tot grote onvrede van N-VA dat dan maar zelf de boodschap naar buiten bracht.