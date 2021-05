Nu dan voor City? Bij verlies van stadsrivaal United worden de Bruyne en co vanuit de zetel kampioen

Zaterdag verloor Manchester City in eigen huis van Chelsea, waardoor het zijn titelfeest moest uitstellen. Maar dat feestje kan er snel komen. Eerste achtervolger Manchester United neemt het vanavond in eigen huis op tegen Leicester, vierde in de stand. Indien United verliest, wordt City voor de derde keer in vier jaar kampioen. De kans dat City deze week nog kampioen wordt, is heel groot.

Manchester City kon al even kampioen zijn, maar supporters van stadsrivaal United gooiden roet in het eten. Op 2 mei zouden The Mancunians het opnemen tegen Liverpool in eigen huis, maar de fans dachten daar anders over. De supporters van United bestormden een uur voor de wedstrijd het veld en de wedstrijd werd uitgesteld. ‘The Hate Game’ werd verplaatst naar donderdag 13 mei, maar zelfs daarvoor kan City landskampioen worden.

Vanavond (19u00) speelt Manchester United tegen het Leicester van Youri Tielemans. Als Man United verliest, is de titel binnen voor City. United zal het titelfeest van de stadsrivaal zo lang mogelijk willen uitstellen, maar met The Foxes wacht een taaie klant. De nummer vier uit de Premier League doet nog volop mee voor het laatste rechtstreekse Champions League-ticket. West Ham en Liverpool zitten Leicester op de hielen en ook zij moeten winnen. De supporters van Manchester City zullen voor een kleine twee uur supporters worden van een andere City.