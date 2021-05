Chinese bevolkingsgroei vertraagt

De Chinese bevolking is de voorbije 10 jaar toegenomen met 5,38 procent tot in totaal 1,4 miljard inwoners. Dat blijkt uit de jongste volkstelling, zo deelt de statistische dienst in Peking dinsdag mee. Het gaat om een vertraging van de groei. De data wijzen op een verouderende bevolking en afnemende bereidheid om meer kinderen op de wereld te zetten.

Het gaat om de eerste volkstelling sinds tien jaar en de zevende sinds 1953. Ze gebeurde in november en december 2020. Ongeveer 7 miljoen medewerkers gingen voor de volkstelling van deur tot deur of voerden interviews uit via telefoon of online.

De statistische dienst weerlegde berichten dat de bevolking het voorbije jaar gekrompen is. Toch verwachten experts volgens staatsmedia ten laatste dit of volgend jaar een daling. Onafhankelijke experts uitten ook hun twijfels over de officiële cijfers, die te hoog zouden zijn.

Daling verwacht vanaf 2027

Tot dusver verwachtte China dat de bevolking zou blijven groeien tot 2027, wanneer India het meest bevolkte land ter wereld zou worden. Op dat moment zou de Chinese bevolking krimpen, om in 2050 op 1,32 miljard inwoners uit te komen.

Sinds 2017 neemt de geboortegraad af, ondanks de versoepeling een jaar eerder van de eenkindpolitiek. Sindsdien was het toegelaten om een tweede kind te krijgen.