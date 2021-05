Advocatenkantoor NautaDutilh in verdenking gesteld in FNG-zaak

De Mechelse onderzoeksrechter Theo Byl heeft in het onderzoek naar gesjoemel bij de failliete modegroep FNG een van de grootste advocatenkantoren van ons land, NautaDutilh, in verdenking gesteld voor witwassen. Dat schrijft De Tijd dinsdag, dat de informatie bevestigd kreeg van NautaDutilh.

Eind vorig jaar was al een huiszoeking uitgevoerd bij Nauta­Dutilh en was een advocate van het kantoor in verdenking gesteld, maar de speurders deden verder onderzoek naar de verdachte geldstromen in de FNG-zaak. Dat bracht aan het licht dat ook verdachte transacties zouden zijn ­gebeurd via de derdenrekening van NautaDutilh, dat als juridisch adviseur heel nauw betrokken was bij de fabuleuze groei van FNG.

Het is uitzonderlijk dat zo’n groot advocatenkantoor in verdenking wordt gesteld in een strafdossier, klinkt het. NautaDutilh is met meer dan 400 advocaten, notarissen en belastingadviseurs een van de grotere advocatenkantoren in de Benelux.

“Deze ontwikkeling laat ons toe om als kantoor met de onderzoeksrechter te spreken”, reageert NautaDutilh-woordvoerder Dirk Van Gerven in de krant. “NautaDutilh Brussel vertrouwt erop dat het onderzoek zal uitwijzen dat het niet bij strafbare feiten betrokken is geweest. Aangezien het om een gerechtelijk onderzoek gaat, kunnen we hier momenteel geen verdere uitspraken over doen.”