Amerikaans schip vuurt waarschuwingsschoten af naar Iraanse boten

Een schip van de Amerikaanse strijdkrachten heeft in de Perzische Golf 30 waarschuwingsschoten afgevuurd om speedboten van de Iraanse Revolutionaire Garde af te schrikken. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Defensie bekend.

Pentagon-woordvoerder John Kirby zei dat dertien Iraanse speedboten maandag een eenheid van Amerikaanse schepen in de Straat Van Hormuz was genaderd op een ‘onveilige en onprofessionele’ manier. Kirby zei dat de schepen op een bepaald moment op minder dan 140 meter verwijderd waren van zes Amerikaanse militaire schepen. Die waren bezig met het begeleidden van de onderzeeër Georgia die geleide raketten aan boord had.

Omdat de Iraanse bemanning niet reageerde op oproepen, loste een schip van de Amerikaanse kustwacht twee salvo’s van in totaal dertig waarschuwingsschoten met een machinegeweer. Na het tweede salvo namen de speedboten meer afstand.

Twee weken geleden was er volgens de Amerikaanse marine een gelijkaardig voorval in de Perzische Golf. Daarbij zouden Iraanse speedboten de Amerikaanse schepen tot ongeveer zestig meter genaderd zijn.

Kirby zei maandag dat ook het oorlogsschip Monterey behoorde tot de eenheid die betrokken was bij het recentste incident. De Monterey had recent een staatloos zeilschip met duizenden wapens onderschept, waaronder aanvals- en machinegeweren, alsook antitankwapens. Onduidelijk is van waar het schip kwam, en waar het naartoe ging. Maar de verdenkingen gaan uit naar Iran, dat in Jemen de sjiitische Houthi-rebellen ondersteunt.