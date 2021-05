Champions League-finale verhuist zo goed als zeker: niet Engeland, maar Portugal in pole position om over te nemen van Turkije

Op de website van de UEFA staat nog steeds ‘Istanboel’ bij de locatie van de finale van de Champions League, maar dat de eindstrijd voor de beker met de grote oren ook effectief daar gespeeld zal worden lijkt met de dag onwaarschijnlijker. Portugal is intussen de grootste kanshebber om de finale tussen twee Engelse clubs te ontvangen.

Ze lijkt wel behekst, die finale in Istanboel. In 2020 had de beslissende Champions League-match al in Turkije afgewerkt moeten worden, maar toen strooide corona roet in het eten. En nu is het van hetzelfde laken een pak. Door de hoge coronacijfers in Turkije heeft de Engelse regering het land op zijn rode lijst gezet. Dat wil zeggen dat er geen Engelse fans aanwezig zouden kunnen zijn bij de wedstrijd. Nogal vervelend voor een volledig Engelse finale tussen Manchester City en Chelsea, waarbij elke club 4.000 tickets had moeten krijgen.

Vorige week hadden de Engelsen al laten weten de finale met plezier in het nationale stadion Wembley te laten spelen. Maar dat plan lijkt nu van de baan, weet de Britse openbare omroep BBC. De UEFA heeft een uitzondering op de isolatieperiode van tien dagen gevraagd voor duizend stafleden die bij de organisatie van de finale zouden moeten werken, maar dat wil de Engelse regering niet toestaan. Daarom wordt nu naar Portugal gekeken als mogelijk gastland voor de prestigieuze match. Porto of Lissabon zouden speelsteden kunnen zijn. Vorig jaar werd de finale van de Champions League ook al in Lissabon afgewerkt.