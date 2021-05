Bestuurder sterft bij zwaar ongeval op E40, omstanders redden zijn 19-jarige zoon uit brandend wrak

Jabbeke / Zedelgem / Brugge - Bij een zwaar verkeersongeval is maandagavond een 45-jarige autobestuurder om het leven gekomen. De man ging met zijn wagen van de autosnelweg tussen Jabbeke en Loppem. De wagen vatte vuur en alle hulp kwam te laat. Getuigen konden zijn 19-jarige zoon - die als passagier in de wagen zat - nog net op tijd uit de brandende auto halen.

Het tragische ongeval gebeurde maandagavond omstreeks 20.55 uur langs de E40 tussen Jabbeke en Loppem. Een BMW reed er in de richting van het binnenland toen de bestuurder de controle over het stuur verloor, wellicht door de regen op de baan. De auto ging 10 meter voor de vangrails van de weg en knalde enkele meters lager tegen een boom. Vermoedelijk vloog het voertuig door de enorme klap meteen in brand.

Getuigen zagen het ongeval gebeuren en stopten. Zij gingen de vlammen nog met brandblussers te lijf en slaagden erin om de passagier uit de brandende auto te helpen. De brandweer was ondertussen ter plaatse gesneld. De pompiers haalden de bestuurder nog tijdens het blussen uit de wagen en ook de MUG kwam ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. De man, een 45-jarige Bruggeling, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De passagier werd naar het ziekenhuis overgebracht. Hij raakte volgens de eerste informatie niet ernstig gewond. Het ging om een vader en zoon die samen in de wagen zaten.