De melding in enkele Braziliaanse media dat KRC Genk aast op aanvaller Rodrigo Muniz van Flamengo en daarbij ook al een eerste bod uitbracht, is geen losse flodder.

De 20-jarige centrumspits, die nog maar twaalf wedstrijden afwerkte in het eerste elftal, is één van de pistes in de Genkse zoektocht naar nieuw offensief talent ...