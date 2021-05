Niet het beste idee: bestuurder van bestelwagen wil onder veel te lage brug rijden, met alle gevolgen van dien

Temse - In Temse is dinsdagochtend een bestelwagen vast komen te zitten onder de brug aan het Stationsplein. De brug is enkel geschikt voor voertuigen tot 1,85 meter hoogte. De bestelwagen werd helemaal opengereten.

Een bestuurder van een bestelwagen had dinsdagvoormiddag niet het beste idee toen hij met zijn voertuig onder de brug aan het Stationsplein in Temse wilde rijden. De brug is erg laag en alleen voertuigen onder 1,85 meter kunnen onder de brug passeren. Hoewel de bestelwagen minstens een meter hoger was dan het brugje, besloot de chauffeur het er toch op te wagen en reed hij verder. Met alle gevolgen van dien. Het achterste deel van de bestelwagen, die geladen was met tweedehandsmateriaal, werd helemaal opengereten.

De bestelwagen kwam muurvast te zitten onder de brug. In het voertuig zaten twee inzittenden. Er vielen gelukkig geen gewonden. Er was ook geen schade aan de brug of hinder voor het passerende treinverkeer. De brandweer kwam ter plaatse om het voertuig te takelen.