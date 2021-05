Minstens zeven doden na aardverschuiving in Indonesië

Minstens zeven mensen zijn omgekomen na een aardverschuiving in een goudmijn op het Indonesische eiland Sumatra. Een ander persoon is vermist. Dat hebben de lokale autoriteiten dinsdag gemeld.

Door stortregens ontstond er maandag een modderstroom die rotsen en puin vervoerde, zei het hoofd van de plaatselijke reddingsdienst. De modderstroom overspoelde een mijn in het district Zuid-Solok op het westelijke eiland Sumatra. Bij de ramp zijn ten minste zeven doden gevallen en is een mijnwerker vermist.

Reddingswerkers slaagden erin negen overlevenden uit de modder te graven. Ze werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog gezocht naar de vermiste.

Overstromingen en aardverschuivingen komen tijdens het regenseizoen vaak voor in Indonesië. Twee weken geleden vond een gelijkaardige ramp plaats in Noord-Sumatra. Daar vielen ten minste tien doden na een aardverschuiving. Begin april kwamen meer dan 200 mensen om het leven door modderstromen in het oosten van Indonesië en buurland Oost-Timor.

De Indonesische Nationale Raad voor Rampenbeheer (BNPB) schat dat ongeveer 125 miljoen Indonesiërs, bijna de helft van de bevolking, in gebieden wonen waar het gevaar voor aardverschuivingen en overstromingen groot is.