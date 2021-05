Veerle Heeren (CD&V) zet tijdelijk een stap opzij, maar blijft wel burgemeester: kan ze dat zomaar zelf beslissen? En krijgt ze nog loon?

Sint-Truidens burgemeester Veerle Heeren (CD&V) zet na de heisa rond haar vroege vaccinatie een stap opzij. Tijdelijk. De eerste schepen zal in tussentijd de honneurs waarnemen, terwijl Heeren achter de schermen wel zal meewerken. Maar behoudt ze daarbij gewoon haar loon? En kan ze daarna weer aan de slag zoals voordien? “De vraag is vooral hoe lang de situatie zal duren”, zegt professor Lokale Politiek Herwig Reynaert (UGent).

Officieel is Veerle Heeren (CD&V) burgemeester van Sint-Truiden gebleven. De vrouw kwam in opspraak toen bleek dat ze zichzelf en dertien anderen voor hun beurt een coronavaccin had bezorgd. Ook al had ...