Romelu Lukaku en co weigeren salaris in te leveren bij Inter

Sportief gaat het goed bij Inter, maar financieel heeft de landskampioen het moeilijk. Een week geleden was het nog feest in Milaan: Inter won voor het eerst in elf jaar de Scudetto, maar het feestje was van korte duur. Steve Zhang (29), de voorzitter van Inter, vroeg de spelers om twee maanden salaris in te leveren, maar voorlopig weigeren de spelers dat.

Dat de coronacrisis een impact heeft op de voetbalwereld is duidelijk te merken. Niet alleen op sportief vlak, maar vooral op financieel vlak. Dat voelen ze bij Inter nu ook. La Gazzetta dello Sport meldt dat de Italiaanse kampioen met twee maandsalarissen over te slaan zo’n 25 miljoen euro kan besparen. Voorzitter Zhang vroeg de spelers om twee maandsalarissen in te leveren, maar de spelers willen dat voorlopig niet. Voorlopig, want deze week zullen de spelers een individueel gesprek hebben met het bestuur over het inleveren van de salarissen.

Het blijft moeilijk voor topsporters om hun maandloon in te leveren. Ook bij Barcelona wouden de spelers hun maandloon niet afstaan tijdens de coronacrisis.

Inter ontvangt morgenavond AS Roma, maar veel belang heeft die wedstrijd niet voor de Nerazzurri. Mede dankzij Romelu Lukaku is Inter al kampioen en dat voor de eerste keer in 11 jaar. Roma wil volgend jaar Europees voetbal spelen, maar dat zal moeilijk worden. Zij staan zevende met 11 punten achterstand op Juventus, die momenteel vijfde staan. Op de zesde plaats staat stadsgenoot Lazio met een match minder en 6 punten voorsprong.