Vincent Kompany plots opvallend kritisch: “We zijn te weinig geconcentreerd, op training en in wedstrijd”

De tijd dat het niveau op de trainingen bij Anderlecht fenomenaal hoog lag – volgens Vincent Kompany tenminste – is voorbij. Hij merkt de laatste weken naar eigen zeggen een gebrek aan concentratie op, zowel in wedstrijd als op training. Gevaarlijk als je weet dat paars-wit op vier dagen twee keer de ijzersterke aanvalslinie van Racing Genk treft. “Als we Onuachu, Ito of Bongonda één procent ruimte geven, wordt het moeilijk.”

Het was Sambi Lokonga die de kat de bel aanbond. In een interview dat woensdag verschijnt in onze krant verwijt hij zijn eigen ploeg een gebrek aan scherpte. Coach Vincent Kompany treedt hem bij. “Ik kan niet verrast zijn over die uitspraken, want Sambi heeft het van mij gehoord”, merkt hij fijntjes op. ”Fysiek is er geen probleem, maar in de uitvoering wel.”

Voor aanvang van de play-offs kreeg hij de vraag al eens: hoe zal zo‘n jonge groep met die opeenvolging van topwedstrijd omgaan? “Ik vind dat eerlijk gezegd moeilijk om in te schatten”, luidde toen het antwoord van Vincent Kompany. ”Ondertussen kan ik bevestigen dat het moeilijk is”, vult hij aan. ”Pas op: met professionalisme, attitude en intensiteit is er geen enkel probleem, maar de concentratie ligt te laag. Het gebeurt niet met opzet, maar we zijn onzuiverder zowel op training als in wedstrijd.”

Waar komt die onzuiverheid dan plots vandaan? “We hebben een zeer intense periode achter de rug en mentaal wordt er veel van de spelers gevraagd”, klinkt het. ”Verschillende jongens zijn hun grenzen aan het verleggen. Ze kennen nu de moeilijkste wedstrijden van hun carrière, maar uiteindelijk geraken ze wel over die grens. Als je als journalist een eerste keer de Champions League ingaat en plots drie keer zo veel artikels moet maken, zal je toch ook een nieuw ritme moeten zoeken? Terwijl de ervaren journalist al weet dat hij zich af en toe moet sparen om zijn artikels goed te timen.”

Brullen

Kompany probeert zijn groep weer scherp te krijgen, zonder zich al te druk te maken. “Ik probeer eerlijk te zijn. Dat helpt de jongens het meeste vooruit. Als iets niet goed is, zeg ik het gewoon. Brullen helpt niet altijd bij iemand die in een concentratiedip zit, maar ik zal het altijd vermelden. Soms met luide stem, soms is het gewoon attent maken. Stilaan staan er ook spelers op die de anderen erop attent maken. Daar was zes maanden geleden nog geen sprake van.”

Zowel woensdag als zaterdag staat Anderlecht tegenover Racing Genk. De Limburgers zijn in bloedvorm en paars-wit zal op en top geconcentreerd moeten zijn om een kans te maken. “Ze spelen helemaal anders als ze vertrouwen hebben. Dan halen ze een indrukwekkend niveau”, beseft Kompany. ”Als we Onuachu, Ito of Bongonda één procent ruimte geven, wordt het moeilijk.”

Op Abdoulay Diaby zal Kompany woensdagavond nog niet kunnen rekenen. “We hebben beslist om hem rust te gunnen om te kunnen herstellen van enkele kleine fysieke problemen, maar er is niks onrustwekkend aan de hand”, klinkt het. Ook Kana en Stroeykens zijn woensdag niet inzetbaar.