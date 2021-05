Hein Vanhaezebrouck vraagt (opnieuw) scherpte en focus bij AA Gent: “Ik mis te vaak die drang om te winnen”

AA Gent heeft nog vier duels om een blamage in de Europe play-offs te vermijden. Na de recente één op zes zijn de Buffalo’s op de vierde en laatste plaats beland in de rangschikking. Uitgerekend nu staat Gent voor een dubbele confrontatie met KV Oostende. De opdracht is helder: de vier resterende duels winnen om uiteindelijk toch dat laatste Europees ticket te bemachtigen. Maar Hein Vanhaezebrouck beseft dat dit niet evident wordt: “Dat zou de eerste keer zijn dit seizoen. Ik doe ook niet meer mee aan al die ‘zou, indien…’ Je mag niet vergeten: donderdag kan het ook gedaan zijn.”

Na de ontluisterende nederlaag tegen Standard, gaf Hein Vanhaezebrouck zijn spelers de raad mee om het hoofd volledig leeg te maken zodat ze met verse moed aan de nieuwe trainingsweek konden starten: “Ik heb geen jongens gezien die er doodziek van waren. Geen idee of dat positief is. Misschien zou je dat liever zien. Maar anderzijds zei ik hen ook dat ik ze maandag terug wilde zien met een fris hoofd. Dat is gebeurd. We kunnen er blijven over zeuren maar dat helpt ons niet vooruit.”

Toch zat de attitude van bepaalde spelers op de eerste training HVH al meteen weer dwars: “Je wilt dan toch vooral die focus zien en die was er ook wel hoor bij heel wat spelers maar bij anderen was het weer van ‘Laat maar lopen, het steekt niet nauw’. Daar heb ik het moeilijker mee en dat hebben ze ook gehoord op training.”

Door de nederlaag van Oostende op bezoek bij KV Mechelen zijn de Buffalo’s mathematisch nog niet uitgeschakeld. Maar Hein Vanhaezebrouck beseft ook wel dat zijn team dan wel de vier resterende duels moet winnen. Een reeks die ze dit seizoen nog niet hebben neergezet: “Als we nu vier keer winnen, eindigen we als vijfde. Maar dat zou de eerste keer zijn dit seizoen. Als we nu twee keer winnen, kun je zondag zelfs gewoon op de eerste plaats staan. Maar je mag niet vergeten: donderdag kan het ook al gedaan zijn.”

“We staan waar we moeten staan”

Daarom is het meer dan ooit uitkijken naar de tactische en personele keuzes die HVH zal maken in aanloop naar de dubbele confrontatie met KVO: “We hebben twee keer een ontgoocheling opgelopen. Nu is het aan mij om daar mee verder te gaan. We hebben nog twee trainingen voor de match. Maar als je toch twee keer teleurgesteld naar huis moet , ga je inderdaad wel eens nadenken of je iets moet veranderen.”

Hoewel hij zijn team best wel aardig wat kansen zag creëren, beseft Vanhaezebrouck dat er ook heel wat aan te merken viel op de recente prestaties van zijn team: “We pakken vermijdbare doelpunten en geven weinig kansen weg. Maar we gaven de match teveel uit handen. We ondergingen telkens teveel het spel. Desondanks hadden we wel beide duels moeten winnen als je het aantal en de kwaliteit van de kansen bekijkt. Maar je doet het niet. We staan dus waar we moeten staan.”

“Wij komen niet in de buurt van KV Mechelen”

Tegen Oostende wacht er AA Gent een bijzonder zware klus. De Kust Boys weten als geen ander intensiteit en duelkracht af te leveren: “Als je het kunt belopen, dan kun je met goed combinatievoetbal Oostende kloppen. Dat is net waarom KV Mechelen nu zo goed scoort: de afstanden die zij afleggen, zijn onvoorstelbaar. Wij komen niet eens in de buurt!”

“Oostende is dan weer de sterkste ploeg in de omschakeling: zowel offensief als defensief”, luidt HVH de loftrompet. “KV Mechelen heeft de combinatie van voetballend vermogen en loopmeters: zij zijn constant in beweging. Daar heeft zelfs Oostende het moeilijk mee gehad. Wij moeten kijken naar de kwaliteiten die wij hebben om hen pijn te doen maar ook waardoor we in de problemen kunnen komen.”

Dus wordt het voor Vanhaezebrouck allicht toch weer zaak om een tactisch plannetje uit te dokteren dat succes kan opleveren tegen het team van Alexander Blessin: “Ik krijg mijn verhaal in die groep hoor”, maakt HVH zich sterk. “Ze moeten het echter wel zelf nog uitvoeren. Je kunt alles aangeven en diverse opties geven. Maar het zijn de spelers die het moeten uitvoeren: penalty’s benutten; kansen afwerken, initiatief nemen en balbezit in de groep houden.”

“Ik wens uiteraard dat ze allemaal constant een hoog niveau halen”

Hoewel de Buffalo’s een ruime spelerskern hebben, beseft HVH ook wel dat zijn selectie niet meteen bulkt van de spelers die constant op een hoog niveau presteren: “Die komen in aanmerking voor de prijzen: Profvoetballer van het jaar en de Gouden schoen. Sommigen kiezen meer hun momenten. En anderen maken goede en slechte periodes door. Als iemand jaar na jaar een constant niveau haalt, dan moet je je zorgen als die plots minder presteert of een andere houding vertoont. Ik wens uiteraard dat ze allemaal constant een hoog niveau halen maar zo werkt het niet.

“Ik heb nooit geklaagd aan een tekort aan mogelijkheden of te veel spelers”, aldus de Gentse coach die wel nog eens de vinger op de pijnlijke wonde legt. “Je wil vooral jongens die er voor gaan en die tonen dat ze er klaar voor zijn. Je moet er alles willen aan doen voor jezelf en de ploegmakkers. Ik wil die drang om te winnen en die mis ik te vaak. We hebben momenten die goed zijn en dan vallen we weg naar het achterste van het peloton. Als je eerst de Kwaremont aan de kop van het peloton oprijdt en vervolgens lig je ver achter, dan mag je het vergeten.”