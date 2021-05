Verraden door geparkeerde wagens en muziek: politie deelt 39 pv’s uit voor verjaardagsfeestje van steenrijke ondernemer

Oostkamp - De politie heeft vrijdagavond een lockdownfeestje in een loods in Moerbrugge, deelgemeente van Oostkamp, stilgelegd. In totaal waren er maar liefst 39 personen aanwezig. Zij waren de verjaardag van de steenrijke zakenman Luc Beke van Global Estate Group aan het vieren.

39 feestvierders in een loods in Moerbrugge. Dat trof de politie van zone Het Houtsche vrijdagavond omstreeks 22 uur aan. Het was een passant die heel wat geparkeerde wagens zag staan en de politie verwittigde. De agenten hoorden muziek uit een loods komen toen ze arriveerden. Al snel bleek dat heel wat mensen binnen een feestje aan het bouwen waren. En daarbij werden de coronamaatregelen niet bepaald opgevolgd.

De agenten riepen versterking van hun eigen collega’s en van de Brugse politie op om het feestje stil te leggen. Ze verwittigden het parket en daar werd beslist om geen minnelijke schikkingen aan te bieden. “Er werd een proces-verbaal tegen alle aanwezigen opgesteld”, zegt Lien Vermeersch, woordvoerster van politiezone Het Houtsche.

In het buitenland

Opvallend: de aanwezigen waren de verjaardag aan het vieren van Luc Beke, een van de rijkste ondernemers van het land. Hij is de CEO van projectontwikkelaar Global Estate Group. We contacteerden hem, maar een reactie op het feestje kwam er niet. “Ik zit in het buitenland”, klonk het kort.

De zaak is nu in handen van het parket. De kans is reëel dat het gezelschap voor de politierechtbank gebracht zal worden. Daar riskeren ze dan een gevangenisstraf en een geldboete.